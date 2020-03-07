Зеленский появился на обложке журнала "The Guardian"
Британское издание The Guardian разместило на обложке свежего номера фото президента Украины Владимира Зеленского
Британское издание The Guardian разместило на обложке свежего номера фото президента Украины Владимира Зеленского
Об этом сообщила прес-секретар главы государства Юлия Мендель в Facebook, пишет RegioNews.
The Guardian сьогодні. Володимир ЗеленськийОпубліковано Юлією Мендель Субота, 7 березня 2020 р.
Она разместила соответствующее фото и написала: "The Guardian сегодня".
Пресс-секретарь Президента также сообщила, что накануне вечером Зеленский дал интервью журналистам Bloomberg. Первый материал издание опубликовало сегодня, а вторая публикация появится в понедельник.
"Также Офис Президента Украины расшифрует и выставит интервью на официальном сайте Президента после выхода запланированных материалов", - написала Мендель.
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