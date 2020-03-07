Зеленский появился на обложке журнала "The Guardian"

Британское издание The Guardian разместило на обложке свежего номера фото президента Украины Владимира Зеленского

Фото: Arthur Bondar/The Guardian

Британское издание The Guardian разместило на обложке свежего номера фото президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщила прес-секретар главы государства Юлия Мендель в Facebook, пишет RegioNews.

Она разместила соответствующее фото и написала: "The Guardian сегодня".

Пресс-секретарь Президента также сообщила, что накануне вечером Зеленский дал интервью журналистам Bloomberg. Первый материал издание опубликовало сегодня, а вторая публикация появится в понедельник.

"Также Офис Президента Украины расшифрует и выставит интервью на официальном сайте Президента после выхода запланированных материалов", - написала Мендель.