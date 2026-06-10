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Правоохоронці ліквідували масштабну схему трудового рабства, організатори якої наживалися на людях, що опинилися у скрутному становищі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Організатором схеми виявився 35-річний мешканець Житомирщини, який залучив до "бізнесу" двох своїх родичів та знайому.

Зловмисники шукали майбутніх жертв на Центральному залізничному вокзалі Києва. Вони підходили до громадян без постійного місця проживання, документів або стабільного доходу та пропонували їм легальну, високооплачувану роботу з безкоштовним житлом і харчуванням.

Проте замість обіцяних умов людей привозили на деревообробні підприємства в Житомирську область, де одразу відбирали паспорти та мобільні телефони. Потерпілих змушували безкоштовно й понаднормово працювати на лісопилках та у цехах із виготовлення фанери.

Люди жили в жахливих антисанітарних умовах під постійним наглядом. Їм забороняли залишати територію чи виходити на зв'язок із рідними. За найменшу непокору фігуранти застосовували силу та погрожували фізичною розправою.

Усі гроші, які заробляли бранці, учасники банди ділили між собою.

Під час спецоперації поліцейські визволили з трудового полону 12 громадян віком від 30 до 57 років. Зараз вони перебувають у безпеці.

Чотирьом фігурантам оголосили про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми). Суд відправив їх під варту з можливістю внесення застави. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, у Кривому Розі судитимуть жінку за торгівлю дівчатами під виглядом працевлаштування за кордоном. Серед потерпілих – 16-річні дівчата.