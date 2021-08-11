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11 серпня 2021, 21:45 803

Ексмер Чорткова піймався на крадіжці цибулі з чужого городу

11 серпня 2021, 21:45 803
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FB Романа Коцюбовича
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Колишнього мера Чорткова Михайла Вербіцького звинуватили у крадіжці цибулі та капусти з чужого городу

Про це пише RegioNews з посиланням на Zaxid.net

За словами власника городу, жителя Чорткова Роман Коцюбовича, він зафіксував крадіжку ще 4 серпня, коли приїхав на свій город за овочами.

"Незважаючи на дощ, до мене на город, який знаходиться за містом біля колишнього локатора, завітав на автомобілі "Нива" незваний гість, а саме ексмер міста Чорткова Вербіцкий Михайло Володимирович. Він без мого відома і згоди вирвав собі цибулі 127 штук і декілька головок капусти", – повідомив Роман Коцюбович.

Чоловік одразу ж викликав на город поліцію. На оприлюдненому ним фото також помітно, що у багажнику "Ниви" ексмера Чорткова стоїть мішок картоплі та кілька качанів капусти.

У поліції Тернопільщини підтвердили, що такий інцидент справді був і наряд поліції виїжджав за Чортків на городи і додали, що колишній мер заявив, що переплутав город

"До відділку поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік обірвав цибулю та капусту з чужої ділянки. Правоохоронці, які виїжджали на місце, опитали цього чоловіка. Він дав пояснення, що просто переплутав свій город з чужим. Цей факт зареєстрований в єдиний журнал про скоєння правопорушень. Проводиться перевірка і буде прийнято рішення щодо відповідальності особи", – розповів пресофіцер Нацполіції Тернопільщини Сергій Крета.

крадіжка поліція мер дільниця

 
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