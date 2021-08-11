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11 августа 2021, 21:45

Экс-мер Черткова поймался на краже лука с чужого огорода

11 августа 2021, 21:45
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FB Романа Коцюбовича
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Бывшего мэра Черткова Михаила Вербицкого обвинили в краже лука и капусты с чужого огорода

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Zaxid.net

По словам владельца огорода, жителя Черткова Роман Коцюбовича, он зафиксировал кражу еще 4 августа, когда приехал на свой огород за овощами.

"Несмотря на дождь, ко мне на огород, который находится за городом возле бывшего локатора, приехал на автомобиле "Нива" незваный гость, а именно экс-мэр города Черткова Вербицкий Михаил Владимирович. Он без моего ведома и согласия вырвал себе лука 127 штук и несколько головок капусты", – сообщил Роман Коцюбович.

Мужчина сразу же вызвал на огород полицию. На опубликованном им фото также заметно, что в багажнике "Нивы" экс-мэра Черткова стоит мешок картошки и несколько кочанов капусты.

В полиции Тернопольщины подтвердили, что такой инцидент действительно был и наряд полиции выезжал за Чертков на огороды и добавили, что бывший мэр заявил, что перепутал огород

"В участок полиции поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина оборвал лук и капусту с чужого участка. Правоохранители, которые выезжали на место, опросили этого мужчину. Он дал объяснение, что просто перепутал свой огород с чужим. Этот факт зарегистрирован в Единый журнал о совершении правонарушений. Проводится проверка и будет принято решение об ответственности лица", – рассказал пресс-офицер Нацполиции Тернопольщины Сергей Крета.

кража полиция мер участок

 
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