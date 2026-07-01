У Києві на вулиці Миколи Кравченка перекрили рух транспорту
У Києві на вулиці Миколи Кравченка 1 липня тимчасово перекрили рух транспорту через падіння дерева
Про це повідомили у Патрульній поліції Києва, передає RegioNews.
За інформацією правоохоронців, про інцидент уже поінформували відповідні комунальні служби, які мають прибрати дерево та відновити рух.
Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршруту та, за можливості, обирати альтернативні шляхи об'їзду.
Нагадаємо, Київ та область ввечері 29 червня накрила потужна негода. Здійнявся сильний вітер, який повалив дерева на кількох вулицях міста.
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