Росіяни масовано атакували Тростянець на Сумщині: в місті знищені АЗС
У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Тростянець на Сумщині
Про це повідомив мер міста Юрій Бова, передає RegioNews.
"Важка ніч. Масований удар по Тростянцю. АЗС в місті знищені. Багато пошкоджених домоволодінь", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обійшлось без жертв.
Нагадаємо, вночі 17 червня ворог атакував безпілотником територію кінно-спортивної школи на Сумщині. Зруйнована стайня, загинули тварини.
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