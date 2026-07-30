У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку
Число постраждалих внаслідок атаки росіян на Київ вночі 30 липня зросла до трьох людей
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.
"Станом на 12:30 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до трьох осіб. На жаль, один чоловік загинув", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на двох локаціях в Оболонському та Святошинському районах міста триває розбирання завалів та проливання конструкцій зруйнованих споруд.
Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ вночі 30 липня одна людина загинула та дві постраждали.
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