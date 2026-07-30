Фото: ДСНС

Число постраждалих внаслідок атаки росіян на Київ вночі 30 липня зросла до трьох людей

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає RegioNews.

"Станом на 12:30 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки зросла до трьох осіб. На жаль, один чоловік загинув", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на двох локаціях в Оболонському та Святошинському районах міста триває розбирання завалів та проливання конструкцій зруйнованих споруд.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської атаки на Київ вночі 30 липня одна людина загинула та дві постраждали.