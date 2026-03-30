30 березня 2026, 19:55

У Львові викрили суддю, який за хабар "допомагав" уникати призову

30 березня 2026, 19:55
Фото: НАБУ
У Львові будуть судити чоловіка, який обіймав посаду судді у Львові. НАБУ та САП обвинувачують у зловживанні впливом та декларуванні недостовірної інформації

Про це повідомляє НАБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що минулого року суддя отримував хабарі за ухвалення "потрібних" рішень. Зокрема, він "допоміг" військовозобов'язаному, якого затримали військові ТЦК, залишити примішення ТЦК та уникнути призову. Також він обіцяв громадянину посприяти у питанні встановлення опікунства, що уможливлювало демобілізацію його родича.

За словами правоохоронців, тепер суддю обвинувачують у зловживанні впливом та декларуванні недостовірної інформації. Детективи знайшли недостовірні дані в його декларації за 2024 рік.

Нагадаємо, на початку березня НАБУ і САП викрили схему привласнення понад 32 млн грн в "Укроборонпромі". Серед підозрюваних – колишній директор державного підприємства, колишній радник директора підприємства-спецекспортера та бенефіціар приватної компанії.

НАБУ Львів суддя декларацїї
