Атака "шахедів" на Миколаївщину: два населені пункти залишилися без світла
Протягом минулої доби та вночі 20 березня російські війська атакували Миколаївську область безпілотниками типу Shahed 131/136
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Під ударом були обʼєкти енергетичної інфраструктури.
У Миколаївському районі внаслідок атаки знеструмлені два населені пункти. Фахівці працюють над відновленням електропостачання.
У Баштанському районі через падіння уламків збитого дрона пошкоджені вісім приватних будинків.
Попередньо, в обох випадках обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, вночі 20 березня російські війська завдали ударів по Запорізькому району. Внаслідок атаки загинула 30-річна жінка, є поранені.
