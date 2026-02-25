Фото: ОВА

В ніч на 25 лютого російські військові атакували безпілотниками та артилерією два райони області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Під ударом була Васильківська громада Синельниківського району. Там зайнялися сільськогосподарське підприємство і приватний будинок. Пошкоджені господарські споруди та авто. Дістав поранення 61-річний чоловік – його ушпиталили у стані середньої тяжкості.

Також окупанти обстріляли Нікополь.

Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 643 удари по 32 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинули чотири людини, ще двоє отримали поранення.