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18 липня 2025, 16:27

На Сумщині засудили прикордонника, який продавав військові дані

18 липня 2025, 16:27
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Ілюстративне фото
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На Сумщині прикордонника викрили на розповсюджені військових даних. Також він продавав боєприпаси місцевому жителю

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Сумській області судили колишнього інспектора прикордонної служби. За даними слідства, у грудні 2024 року він за 20 тисяч гривень незаконно продав місцевому жителю боєприпаси. Це були гранати та патрони.

Згодом він запропонував тому ж чоловікові за 40 тисяч гривень систематично надавати службову інформацію – про розташування вогневих позицій Збройних сил України та прикордонної служби, місце та час проведення аеророзвідки силами оборони задля безперешкодного перевезення та розповсюдження товарів.

Прикордонник у січні цього року давав громадянину усні пояснення і робив помітки кульковою ручкою на паперовій карті автошляхів Сумської області. На суді прикордонник визнав свою провину і заявив, що розкаюється. Йому призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Донеччині судили чоловіка, який "зливав" дані про розміщення транспорту ЗСУ. Інформацію він передавав росіянам через месенджер.

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