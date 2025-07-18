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В Сумской области пограничника разоблачили на распространенные военные данные. Также он продавал боеприпасы местному жителю

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

В Сумской области судили бывшего инспектора пограничной службы. По данным следствия, в декабре 2024 он за 20 тысяч гривен незаконно продал местному жителю боеприпасы. Это были гранаты и патроны.

Впоследствии он предложил тому же мужчине за 40 тысяч гривен систематически предоставлять служебную информацию – о расположении огневых позиций Вооруженных сил Украины и пограничной службы, месте и времени проведения аэроразведки силами обороны для беспрепятственной перевозки и распространения товаров.

Пограничник в январе этого года давал гражданину устные объяснения и делал пометки шариковой ручкой на бумажной карте автодорог Сумской области. На суде пограничник признал свою вину и заявил, что раскаивается. Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Донецкой области судили мужчину, который "сливал" данные о размещении транспорта ВСУ. Информацию он передавал россиянам через мессенджер.