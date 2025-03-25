В Сумской области пограничники уничтожили несколько российских беспилотников

фото: ГПСУ

В Сумской области пограничники уничтожили три российских беспилотника типа «шахед»/«герань-2»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГПСУ.

За прошедшие сутки, во время воздушных атак на территорию Украины с применением дронов, в Сумской области мобильные огневые группы Госпогранслужбы уничтожили три вражеских беспилотных летательных аппарата типа "шахед"/"герань-2".

В результате профессиональной работы пограничников все три вражеских дрона были успешно уничтожены.

"Государственная пограничная служба Украины эффективно защищает государственную границу и является неотъемлемой составляющей сил обороны Украины", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Сумах уже 99 пострадавших от ракетного удара РФ, в том числе 23 ребенка.