Масована атака на Україну: скільки цілей збила ППО вночі

Фото: ДСНС

У ніч проти 16 серпня російські війська атакували Україну ракетами різних типів та 106 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 88 повітряних цілей

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає RegioNews .

Основними напрямками російського удару стали Київщина, Полтавщина та Дніпропетровщина. Російські війська застосували протикорабельні ракети "Онікс", балістичні ракети "Іскандер-М", С-400 та KN-23, а також керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Для атаки також використовували ударні безпілотники Shahed, зокрема реактивні, "Гербери" та дрони-імітатори "Пародія".

Станом на 08:00 українські військові знешкодили три керовані авіаційні ракети та 85 ударних безпілотників на півночі, півдні, сході та в центральній частині країни.

Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях, ще на трьох — падіння уламків збитих повітряних цілей.

До відбиття атаки залучали авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.

Унаслідок нічної атаки російські війська також вдарили по Києву, Кременчуку та Кривому Рогу.

У Києві виникла масштабна пожежа на території ринку, загорілися нежитлові приміщення. За попередніми даними, постраждали щонайменше двоє людей.

У Кривому Розі росіяни атакували промислові об’єкти. Загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

Наслідки удару по Кременчуцькій громаді уточнюються.

Нагадаємо, що унаслідок нічної ракетної атаки Росії в ніч на 16 серпня у Києві зафіксували падіння уламків і пожежі у двох районах столиці. За останніми даними, постраждали троє людей.