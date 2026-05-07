07 травня 2026, 16:59

У Кропивницькому затримали жінку за реєстрацію Starlink для РФ

Фото: СБУ
У Кропивницькому затримали місцеву жительку, яка за завданням кураторів з РФ займалася реєстрацією та передачею реквізитів Starlink для потреб окупаційних військ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За результатами комплексних заходів у Кропивницькому затримано місцеву безробітну, яку ворог залучив до співпраці для реєстрації станцій інтернет-зв’язку в інтересах РФ.

Як з’ясувало розслідування, спочатку фігурантка оформила один Старлінк на себе і планувала передати його реквізити до країни-агресора.

У подальшому зловмисниця намагалася залучити до співпраці з російськими спецслужбістами чотирьох своїх знайомих з регіону.

За обіцянку швидкого заробітку з РФ вони мали зареєструвати на себе та своїх близьких більше десятка терміналів Старлінк і передати відповідну інформацію рашистам.

Співробітники СБУ завчасно викрили фігурантку, заблокували зареєстровану на неї супутникову станцію.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).

Зловмисниці загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила у Києві ще одного агента РФ. Він організовував підлпали авто військових.

