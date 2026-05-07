У Дніпрі оператор БпЛА постане перед судом за публічне приниження та катування свого побратима

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, 1 травня 2026 року на території батальйону у Дніпрі підозрюваний під час шикування у присутності інших військовослужбовців почав публічно принижувати військового 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Згодом силоміць витягнув потерпілого зі строю та почав бити руками по голові, від чого той знепритомнів. Після цього нападник зв’язав військовому руки пластиковими стяжками за спиною і, користуючись його безпорадним станом, завдав щонайменше 10 ударів руками та ногами по голові й обличчю.

Потерпілого госпіталізували. У нього діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, численні забої та гематоми.

Також встановлено, що 4 травня підозрюваний самовільно залишив місце служби та переховувався за місцем проживання у Кіровоградській області.

Військовому повідомлено про підозру за фактами порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що супроводжувалося насильством і мало характер глумлення, катування та дезертирства в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 406 та ч. 1 ст. 127 КК України).

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

