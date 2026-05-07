Фото: Офіс Генерального прокурора

В Оболонському районі Києва судитимуть колишню співробітницю приймального відділення дитячої лікарні, яка замість того, щоб призначити необхідну діагностику 8-річній пацієнтці з ознаками важкої хвороби, "списала" симптоми на звичайну застуду

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, під час первинного огляду 8-річній дівчинці не діагностували пневмонію, яка вже розвивалася.

Дитину доправили до медзакладу бригадою швидкої допомоги зі скаргами, що могли свідчити про серйозне ураження дихальної системи. Втім лікарка встановила діагноз гострого респіраторного захворювання та призначила базове лікування без проведення необхідної діагностики.

За кілька годин стан дитини різко погіршився. Дівчинку перевели до реанімації у стані клінічної смерті, однак врятувати її не вдалося.

Експертиза встановила, що причиною смерті став вірусно-бактеріальний сепсис, який розвинувся на тлі гнійної пневмонії.

Слідство вважає, що неналежне виконання професійних обов’язків лікаркою перебуває у прямому причинному зв’язку зі смертю дитини. Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 КК України.

Наразі справу передано до суду. Обвинувачена вже не працює у приймальному відділенні лікарні.

Нагадаємо, що раніше до суду направили обвинувальний акт щодо лікарки з Ніжинського району за недбалість, що призвела до смерті 12-річної дитини.