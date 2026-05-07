Склад боєприпасів РФ на Запоріжжі знищено авіацією ЗСУ: кадри атаки
Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного авіаудару по складу боєприпасів російських військ у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області
Про це повідомляє блог пілотів Повітряних сил ЗСУ "Соняшник", передає RegioNews.
Зазначається, для ураження цілей було застосовано далекобійні високоточні авіабомби GBU-62 JDAM-ER. Російська ППО не змогла відбити атаку.
Після влучання на складі боєприпасів розпочалася детонація. Інформація про масштаби ураження уточнюється.
Нагадаємо, раніше українські військові на одному з напрямків знищили позицію росіян. Спочатку українці атакували окупантів із ручних гранатометів. Згодом використовувались гранати, штурмові гвинтівки, а допомагали і коригували – FPV та дрони-розвідники.
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
У Києві затримали агента ФСБ, який координував підпали авто ЗСУ
07 травня 2026, 15:59Столична лікарка постане перед судом за загибель дитини
07 травня 2026, 15:51Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" пішла з життя
07 травня 2026, 15:25На Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь з автомата біля багатоповерхівок
07 травня 2026, 15:05На Житомирщині чоловік жорстоко вбив друга
07 травня 2026, 14:30У Харкові чоловік погрожував патрульним автоматом – його затримали
07 травня 2026, 14:18Обшуки в університеті Поплавського: з'явилися нові деталі
07 травня 2026, 13:54"Ощадбанк" показав фото $40 млн і золота, повернутих із Угорщини
07 травня 2026, 13:27На Львівщині діти на мотоциклі потрапили в ДТП: 12-річний водій та його пасажир у лікарні
07 травня 2026, 13:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Всі блоги »