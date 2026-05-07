Склад боєприпасів РФ на Запоріжжі знищено авіацією ЗСУ: кадри атаки

Екіпаж винищувача МіГ-29 завдав прицільного авіаудару по складу боєприпасів російських військ у тимчасово окупованих Пологах Запорізької області

Про це повідомляє блог пілотів Повітряних сил ЗСУ "Соняшник", передає RegioNews.

Зазначається, для ураження цілей було застосовано далекобійні високоточні авіабомби GBU-62 JDAM-ER. Російська ППО не змогла відбити атаку.

Після влучання на складі боєприпасів розпочалася детонація. Інформація про масштаби ураження уточнюється.

Нагадаємо, раніше українські військові на одному з напрямків знищили позицію росіян. Спочатку українці атакували окупантів із ручних гранатометів. Згодом використовувались гранати, штурмові гвинтівки, а допомагали і коригували – FPV та дрони-розвідники.