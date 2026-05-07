На Дніпропетровщині чоловік відкрив вогонь з автомата біля багатоповерхівок

28 квітня близько 16:10 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження гаража та автомобіля Ford Fusion внаслідок стрілянини. Це сталось поблизу житлових багатоквартирних будинків по проспекту Трубників у Нікополі.

З'ясувалось, що близько першої години ночі 31-річний чоловік майже 30 разів вистрілив у бік гаража. Внаслідок цього пошкоджені ворота гаража та автомобіль, який там був.

"Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю та було вчинене із застосуванням вогнепальної зброї", - повідомили в поліції.

