РФ атакувала "Іскандерами-М" та майже 150 дронами: є влучання на 17 локаціях
У ніч на 21 квітня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 143 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили 116 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 17 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі 21 квітня російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Суми. Постраждали 15 людей. Пошкоджені багатоквартирні будинки, навчальні заклади та лікарня.