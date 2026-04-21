Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду без електропостачання залишюється 7 населених пунктів на Дніпропетровщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що 21 квітня застосування обмежень не прогнозується. Споживачів просять, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, 21 квітня РФ вдарила по енергообʼєкту на Чернігівщині. Без світла залишились 54 тисячі абонентів у місті Ніжин.