На кладовищі Кіровоградщини знайшли бойову частину ворожого БпЛА
Лікарня на Харківщині два роки отримувала мільйони, хоча не працювала
"Буде двоє дітей": співак Віталій Козловський зізнався про плани на родину
У Рівному шукають порушників, які запустили салют під час воєнного стану

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Рівному правоохоронці розшукують причетних до запусків салютів ввечері 24 лютого, у річницю російського вторгнення

Про це інформує поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що про інцидент повідомила місцева жителька близько 20:00 24 лютого.

На місце події негайно виїхали працівники патрульної поліції та Рівненського районного управління поліції, які почали пошуки порушників.

Поліція нагадує, що в умовах воєнного стану використання піротехнічних виробів, зокрема салютів і феєрверків, суворо заборонено.

Правоохоронці закликають громадян бути відповідальними та свідомими, а у разі наявності інформації щодо осіб, причетних до порушення, повідомляти на спецлінію 102.

Нагадаємо, поліція Київщини встановлює особи порушників, які ввечері 22 лютого влаштували феєрверк у Білій Церкві. Про звуки, схожі на вибухи петард, правоохоронцям повідомив місцевий мешканець.

Раніше в Одесі затримали осіб, які двічі запустили салюти під час повітряної тривоги в місті. Виявилось, що вони отримали пропозицію за гроші запустити феєрверки у багатолюдних місцях.

