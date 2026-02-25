В Ровно ищут нарушителей, запустивших салют во время военного положения

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Ровно правоохранители разыскивают причастных к запускам салютов вечером 24 февраля, в годовщину российского вторжения

Об этом сообщает полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что об инциденте сообщила местная жительница около 20.00 24 февраля.

На место происшествия немедленно выехали сотрудники патрульной полиции и Ровенского районного управления полиции, начавшие поиски нарушителей.

Полиция напоминает, что в условиях военного положения использование пиротехнических изделий, в частности салютов и фейерверков, строго запрещено.

Правоохранители призывают граждан быть ответственными и сознательными, а при наличии информации о лицах, причастных к нарушению, сообщать на спецлинию 102.

Напомним, полиция Киевщины устанавливает личности нарушителей, которые вечером 22 февраля устроили фейерверк в Белой Церкви. О звуках, подобных взрывам петард, правоохранителям сообщил местный житель.

Ранее в Одессе задержаны люди, которые дважды запустили салюты во время воздушной тревоги в городе. Оказалось, что они получили предложение за деньги запустить фейерверки в многолюдных местах.