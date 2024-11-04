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04 листопада 2024, 03:16

На Рівненщині водійка обігнала автоколону з тілом полеглого воїна і отримала покарання

04 листопада 2024, 03:16
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скріншот із відео
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У Рівненській області водійка легкового авто обігнала колону з тілом полеглого воїна, попри те, що її супроводжувало поліцейське авто з проблисковими маяками

Про це повідомляє Патрульна поліція Рівненської області, передає RegioNews.

У поліції розповіли, що колона рухалася по центру дороги, а на службовому авто були увімкнені проблискові маяки. Однак водійка Seat Ibiza все одно вирішила обігнати колону. Правоохоронці наголошують, що це робити заборонено.

У пресслужбі повідомили, що поліцейські зупинили автомобіль та провели з жінкою профілактичну бесіду. Також водійці винесли й постанову за ч. 3 ст. 122 (Ненадання переваги у русі службовому авто поліції, яке рухається з увімкненими проблисковими маяками) КУпАП.

У Патрульній поліції Рівненщини нагадують, що у разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблисковим маячком та (або) спеціальним звуковим сигналом — водії повинні надати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд.

Якщо увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору — треба зупинитися біля правого краю проїзної частини.

Пішоходи мають, утриматись від переходу проїзної частини або негайно залишити її.

Нагадаємо, раніше суд у Жовкві на Львівщині покарав штрафом за порушення правил дорожнього руху пішохода, який раптово вийшов на дорогу та спричинив аварію з автомобілем.

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