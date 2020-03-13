На Рівненщині єпископ УПЦ МП не захотів спільно помолитися за мир і здоров’я України

У спільній молитві за мир і здоров’я українського народу з представниками всіх конфесій в Рівненській ОДА не забажав брати участі Єпископ Дубенський Пимен. Священик демонстративно покинув приміщення Рівненської ОДА, де зібралися інші служителі церкви, прямо перед молитвою

Фото: Рівне Вечірнє

У спільній молитві за мир і здоров’я українського народу з представниками всіх конфесій в Рівненській ОДА не забажав брати участі Єпископ Дубенський Пимен. Священик демонстративно покинув приміщення Рівненської ОДА, де зібралися інші служителі церкви, прямо перед молитвою

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє. Як пояснили в прес-службі Української православної церкви Московського патріархату, він це зробив, "щоб не порушувати 10 Апостольське правило". 12 березня у Рівненській обласній державній адміністрації відбулася зустріч усіх очільників церков області для обговорення можливості проведення богослужінь під час карантину, що оголосили епідемію короновірусу. "Нас просили утриматись від масових заходів - розповідає єпископ Дубенський Пимен. - Не проводити масштабних Хресних ходів чи молебнів за участю великої кількості людей, розповідати про можливі загрози поширення вірусу". Після обговорення один із очільників протестантської церкви запропонував помолитись за мир і здоров‘я українського народу . "Я змушений був покинути залу ОДА в цей момент , адже беручи участь у цій молитві , я б порушив 10 Апостольське правило, яке наголошує : "Якщо хто помолиться з відлученими від спілкування церковного, навіть у домі, сам буде відлучений", - коментує свій вчинок владика Пимен.

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