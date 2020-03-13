На Рівненщині єпископ УПЦ МП не захотів спільно помолитися за мир і здоров’я України
Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.
Як пояснили в прес-службі Української православної церкви Московського патріархату, він це зробив, "щоб не порушувати 10 Апостольське правило".
12 березня у Рівненській обласній державній адміністрації відбулася зустріч усіх очільників церков області для обговорення можливості проведення богослужінь під час карантину, що оголосили епідемію короновірусу.
"Нас просили утриматись від масових заходів - розповідає єпископ Дубенський Пимен. - Не проводити масштабних Хресних ходів чи молебнів за участю великої кількості людей, розповідати про можливі загрози поширення вірусу".
Після обговорення один із очільників протестантської церкви запропонував помолитись за мир і здоров‘я українського народу .
"Я змушений був покинути залу ОДА в цей момент , адже беручи участь у цій молитві , я б порушив 10 Апостольське правило, яке наголошує : "Якщо хто помолиться з відлученими від спілкування церковного, навіть у домі, сам буде відлучений", - коментує свій вчинок владика Пимен.
- 21:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 20:57 13 березня У Чернівецькій області через коронавірус запроваджують надзвичайний стан
- 20:18 13 березня В МАУ відповіли на закиди "викривача" рейсу "Мілан-Київ"
- 19:22 13 березня У Радомишлі захворіли парафіяни церкви, до якої ходила померла жінка
- 19:10 13 березня На Донбасі бойовики продовжують вести обстріли із забороненої зброї
- 19:04 13 березня Коронавірус: скасовано авіарейси з Одеси в міста Європи та Азії
- 21:12 13 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера