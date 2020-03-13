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13 березня 2020, 17:36 3

На Рівненщині єпископ УПЦ МП не захотів спільно помолитися за мир і здоров’я України

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13 березня 2020, 17:36 3
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У спільній молитві за мир і здоров’я українського народу з представниками всіх конфесій в Рівненській ОДА не забажав брати участі Єпископ Дубенський Пимен. Священик демонстративно покинув приміщення Рівненської ОДА, де зібралися інші служителі церкви, прямо перед молитвою
Фото: Рівне Вечірнє
У спільній молитві за мир і здоров’я українського народу з представниками всіх конфесій в Рівненській ОДА не забажав брати участі Єпископ Дубенський Пимен. Священик демонстративно покинув приміщення Рівненської ОДА, де зібралися інші служителі церкви, прямо перед молитвою

Про це пише RegioNews з посиланням на Рівне Вечірнє.

Як пояснили в прес-службі Української православної церкви Московського патріархату, він це зробив, "щоб не порушувати 10 Апостольське правило".

12 березня у Рівненській обласній державній адміністрації відбулася зустріч усіх очільників церков області для обговорення можливості проведення богослужінь під час карантину, що оголосили епідемію короновірусу.

"Нас просили утриматись від масових заходів - розповідає єпископ Дубенський Пимен. - Не проводити масштабних Хресних ходів чи молебнів за участю великої кількості людей, розповідати про можливі загрози поширення вірусу".

Після обговорення один із очільників протестантської церкви запропонував помолитись за мир і здоров‘я українського народу .

"Я змушений був покинути залу ОДА в цей момент , адже беручи участь у цій молитві , я б порушив 10 Апостольське правило, яке наголошує : "Якщо хто помолиться з відлученими від спілкування церковного, навіть у домі, сам буде відлучений", - коментує свій вчинок владика Пимен.


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