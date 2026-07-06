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06 липня 2026, 20:05

Розбився український Мі-8: загинули четверо військових

06 липня 2026, 20:05
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Фото з відкритих джерел
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Стало відомо, що 30 червня український гелікоптер Мі-8 розбився. Це сталось на території Полтавської області

Про це повідомляє Бродівська міська рада, передає RegioNews.

Мі-8 розбився на Полтавщині під час перехоплення ворожих безпілотників. Внаслідок катастрофи, на жаль, загинули четверо військових. Назавжди в небі: капітан Юрій Ворон, льотчик-штурман, майор Валентин Мукшинов, бортовий технік, старший лейтенант Богдан Хміль та повітряний стрілець, молодший сержант Михайло Деряга.

Всі чертверо захисників служили у 16-й окремій бригаді армійської авіації "Броди".

"Світла пам’ять і вічна слава Героям", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше розбився бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних Сил Збройних Сил України. Загинули майор Загорулько Богдан Григорович та старший лейтенант Бабенко Богдан Олександрович.

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