На Прикарпатті провели перший турнір з парахокею для ветеранів

У Калуші провели перший турнір з парахокею. Учасниками стали ветерани, продемонструвавши свою силу духу

Про це розповіли в ГО "Захист держави", передає RegioNews.

"Ми переконані: ветеранський спорт – важлива частина реабілітації та повноцінний напрям, який заслуговує розвитку. Саме тому ГО "Захист держави" системно підтримує такі ініціативи й працює над тим, щоб вони ставали доступнішими та масштабнішими", - кажуть активісти.

Нагадаємо, на Волині у Велимченській громаді провели турнір з боча серед ветеранів. Захід відбувся за підтримки місцевої влади та громадських ініціатив. Боча паралімпійський вид спорту, що підходить людям з різними фізичними можливостями.