На Прикарпатті провели перший турнір з парахокею для ветеранів
У Калуші провели перший турнір з парахокею. Учасниками стали ветерани, продемонструвавши свою силу духу
Про це розповіли в ГО "Захист держави", передає RegioNews.
"Ми переконані: ветеранський спорт – важлива частина реабілітації та повноцінний напрям, який заслуговує розвитку. Саме тому ГО "Захист держави" системно підтримує такі ініціативи й працює над тим, щоб вони ставали доступнішими та масштабнішими", - кажуть активісти.
Нагадаємо, на Волині у Велимченській громаді провели турнір з боча серед ветеранів. Захід відбувся за підтримки місцевої влади та громадських ініціатив. Боча паралімпійський вид спорту, що підходить людям з різними фізичними можливостями.
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
