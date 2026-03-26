26 березня 2026, 15:55

На Прикарпатті провели перший турнір з парахокею для ветеранів

Фото з відкритих джерел
У Калуші провели перший турнір з парахокею. Учасниками стали ветерани, продемонструвавши свою силу духу

Про це розповіли в ГО "Захист держави", передає RegioNews.

"Ми переконані: ветеранський спорт – важлива частина реабілітації та повноцінний напрям, який заслуговує розвитку. Саме тому ГО "Захист держави" системно підтримує такі ініціативи й працює над тим, щоб вони ставали доступнішими та масштабнішими", - кажуть активісти.

Нагадаємо, на Волині у Велимченській громаді провели турнір з боча серед ветеранів. Захід відбувся за підтримки місцевої влади та громадських ініціатив. Боча паралімпійський вид спорту, що підходить людям з різними фізичними можливостями.

