06 січня 2026, 12:57

Тайник у фурі та фіктивні довідки: в Україні ліквідували ще три "схеми для ухилянтів"

06 січня 2026, 12:57
Фото: СБУ
СБУ і Нацполіція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів оборудок

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

На Волині викрили водія-далекобійника, який пропонував чоловікам нелегально виїхати до ЄС у вантажному відсіку свого авто.

Правоохоронці затримали фігуранта на митному посту під час спроби вивезти "клієнта" у спеціально облаштованому тайнику вантажівки.

У Хмельницькій області викрили двох 18-річних мешканців Буковини, які організували міжнародний "трафік" чоловіків за кордон поза пунктами пропуску.

Ділки на власних авто вивозили ухилянтів з Кам’янця-Подільського до Чернівецької області, оминаючи блокпости. Далі клієнтів супроводжували за кордон лісовими стежками.

В Одесі правоохоронці викрили завідувачку відділення невропатології місцевої клінічної лікарні, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність.

Для реалізації оборудки посадовиця використовувала своє членство у експертній команді оцінювання повсякденного функціонування особи (колишня МСЕК).

В Україні ліквідували ще три "схеми для ухилянтів"

Фігурантам оголосили підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Хмельницькому затримали військового, коли він отримував 14 тисяч доларів за організацію незаконного переправлення ухилянта через держкордон до Румунії.

