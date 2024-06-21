фото: ДСНС

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, чоловік плив на човні і перекинувся, опинившись у воді. Сил доплисти самостійно вже не було і він почав кликати на допомогу. Крики чоловіка почув випадковий свідок і викликав рятувальників.

Рятувальники на човні підпливли до чоловіка, який перебував на середині озера. Проте він відмовився забиратися у плавзасіб і тримався за нього зовні.

Співробітники ДСНС транспортували 69-річного чоловіка до берега. Після надання необхідної допомоги медпрацівники доправили його до лікарні.

Нагадаємо, раніше на Буковині після трьох днів пошуків знайшли тіло 15-річного хлопця, який потонув у Дністрі.