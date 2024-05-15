На Прикарпатті 10-річний хлопчик заблукав у горах

фото: ДСНС України в Івано-Франківській області

На Прикарпатті під час підйому на гору заблукав 10-річний хлопчик. Дитина, відбившись від своєї групи, звернулася за допомогою до рятувальників

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Івано-Франківській області.

Так, дитина разом із мамою у складі туристичної групи підіймалися на гору Хомʼяк. В одну мить через цікавість та допитливість хлопчик відбився від групи і заблукав. Окрім нього, на гору підіймалися двоє дорослих та двоє дітей.

"Десятирічний Андрій не розгубився й зателефонував на номер 112. Рятувальники встановили координати хлопчика та підтримували з ним зв’язок по телефону, одночасно слідуючи до місця події. В цей же час рятувальники встановили зв’язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв’язку направили до місця знаходження сина”– йдеться в повідомленні.

Після цього працівники ДСНС супроводили групу туристів до підніжжя гори. З мандрівниками провели роз’яснювальну роботу та нагадали правил поведінки під час походів в гори.

Рятувальники Франківщини наголошують, що, вирушаючи в туристичний похід з дітьми, батькам необхідно завжди тримати малечу в полі зору.

Нагадаємо, у Карпатах група заблукалих туристів натрапила на тіло чоловіка.

Раніше на Львівщині в горах заблукала група туристів із Києва. Мандрівники "загубились" поблизу села Коростів Стрийського району.