На Івано-Франківщині засудили чоловіка, який кілька місяців ґвалтував доньку

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За ґрати відправили жителя Надвірнянського району Івано-Франківської області за неодноразове зґвалтування дитини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

У 2022 році, впродовж лютого-квітня, 48-річний чоловік систематично ґвалтував свою 13-річну доньку. Нелюд застосовував проти дитини фізичну силу та психологічне насильство.

Зловмисника судили за ч. 4 ст. 152 КК України. Суд призначив йому 13 років вʼязниці.

Нагадаємо, на Буковині судитимуть чоловіка, який ґвалтував доньку та двох падчерок. Свої дії він фільмував на мобільний телефон та зберігав, а потім показував жертвам.