Фото: АрселорМіттал Кривий Ріг

Кількість загиблих внаслідок нічної ракетної атаки на промислове підприємство у Кривому Розі зросла до двох

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу та пресцентр "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Станом на 11:50 рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще одного чоловіка.

Постраждали четверо людей, двоє з них залишаються у лікарні, 54-річний чоловік перебуває у тяжкому стані.

На підприємстві ввели в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці працюють рятувальники, пожежники, медики та співробітники департаменту охорони праці. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Внаслідок обстрілу пошкоджені виробничі та допоміжні об’єкти підприємства. Наразі фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та можливості й строки відновлення.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини. Через обстріли були пошкоджені підприємства у Кривому Розі та Дніпрі.