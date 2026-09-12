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12 вересня 2026, 10:54

Основний напрямок удару – Одещина: РФ запустила по Україні балістику, ракети Х-59/69 та понад 120 БПЛА

12 вересня 2026, 10:54
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Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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У ніч на 12 вересня РФ здійснила масовану комбіновану атаку на Україну

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив по Україні:

  • балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;
  • 8 крилатих ракет морського базування "Калібр";
  • 6-ма керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 129 ударних БпЛА типу Shahed (половина з них реактивні), S8000 "Бандероль" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Основний напрямок удару – Одещина.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 110 цілей:

  • 6 крилатих ракет "Калібр";
  • 1 S8000 "Бандероль”;
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69
  • 101 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині. Є руйнування, виникла пожежа у 25-поверхівці, постраждали понад 20 людей.

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