Ворог вдарив по Запоріжжю: зруйнований будинок, є загиблі та травмовані
Вночі 12 вересня російські війська здійснили атаку на Запоріжжя
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Внаслідок влучання зруйнований будинок та виникла пожежа на площі 150 кв. м.
Рятувальники деблокували тіла двох загиблих і постраждалу з-під завалів зруйнованої будівлі.
Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали травми. Їм надається необхідна меддопомога.
На двох інших локаціях пошкоджений приватний будинок та господарська споруда з подальшим займанням.
Пожежі вже ліквідовані, на місцях подій працювали всі екстрені служби.
Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі та Дніпрі через обстріли пошкоджені підприємства.
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