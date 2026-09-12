Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання зруйнований будинок та виникла пожежа на площі 150 кв. м.

Рятувальники деблокували тіла двох загиблих і постраждалу з-під завалів зруйнованої будівлі.

Внаслідок удару загинули двоє людей, ще четверо дістали травми. Їм надається необхідна меддопомога.

На двох інших локаціях пошкоджений приватний будинок та господарська споруда з подальшим займанням.

Пожежі вже ліквідовані, на місцях подій працювали всі екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня російські війська здійснили майже 20 атак на чотири райони Дніпропетровщини. У Кривому Розі та Дніпрі через обстріли пошкоджені підприємства.