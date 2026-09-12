Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич, передає RegioNews.

Внаслідок атаки пошкоджена залізнична інфраструктура. Попередньо, люди не постраждали.

Очільник ОВА додав, що затримок руху потягів немає.

Крім того, вранці у Полтавському районі виявили ворожі безпілотники, один з них – у водоймі.

"Для обстеження дна на наявність бойової частини залучено фахівців підводного розмінування ДСНС", – зазначив Дяківнич.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині. Є руйнування, виникла пожежа у 25-поверхівці. Кількість постраждалих зросла до 28: серед них – немовля та підліток.