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12 вересня 2026, 11:41

Одна людина загинула, є постраждалі: ворог атакував Київщину дронами

12 вересня 2026, 11:41
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Армія РФ не припиняє атакувати Київщину ударними дронами

Про це повідомив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

За останню добу внаслідок атак загинула одна людина, ще троє постраждали, зокрема дитина.

Травмованого чоловіка госпіталізували. Жінка та дитина отримали гостру реакцію на стрес – меддопомогу їм надали на місці.

Наслідки ворожої атаки зафіксували у п'яти районах області: Броварському, Обухівському, Бучанському, Бориспільському та Вишгородському. Загалом пошкоджені 15 об’єктів, серед яких 7 приватних домоволодінь, транспортні засоби, складські та ангарні приміщення, а також лінія електропередачі.

Найбільше постраждав Обухівський район, де пошкоджені 6 об’єктів, зокрема чотири приватні домоволодіння.

На місцях працюють рятувальні та аварійні служби, які ліквідовують наслідки та допомагають людям.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині. Є руйнування, виникла пожежа у 25-поверхівці. Кількість постраждалих зросла до 28: серед них – немовля та підліток.

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