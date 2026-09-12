Кількість постраждалих на Одещині зросла до 28: серед них – немовля та підліток
Внаслідок нічної ворожої атаки по Одещині постраждали 28 людей
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Серед постраждалих – п’ятимісячне немовля та 17-річний юнак.
Чотирнадцять людей госпіталізовані, вісьмом медики надали допомогу на місці, а шестеро після огляду відмовилися від госпіталізації.
Очільник ОВА зазначив, що більшість травмованих перебувають у стані середньої тяжкості, одна людина – у важкому стані.
Нагадаємо, у ніч на 12 вересня ворог завдав масованого удару по Одещині. Є руйнування, виникла пожежа у 25-поверхівці. Повідомлялося про 21 постраждалого.
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