На Полтавщине нашли мертвым мужчину: что произошло

Фото: Национальная полиция

11 июня к стражам порядка обратились местные жители города Хорол. Они сообщили о том, что нашли тело мужчины

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Известно, что мужчину без признаков жизни местные жители обнаружили в водоеме в селе Кривцы. На место прибыли правоохранители. Выяснилось, что погибшим оказался 61-летний местный житель. Для установления причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

"Следственным подразделением полиции начато уголовное производство. Обстоятельства и причины выясняются", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Запорожье дерево упало и раздавило авто, водитель погиб. Тело 39-летнего мужчины деблокировали с помощью специального оборудования. Трагедия произошла 26 апреля. Тогда в регионе бушевала непогода.