У Дніпрі чоловік безкоштовно їздив у маршуртках із вкраденим посвідченням УБД

У грудні минулого року чоловік знайшов чуже посвідчення учасника бойових дій. Він замінив у документі фотографію та вирішив цим користуватись. У березні під час перевірки документів він спеціально показав поліції підроблене посвідчення учасника бойових дій.

Суд призначив покарання: за частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України — штраф у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень; за частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України — штраф у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

