27 травня 2026, 17:55

У Дніпрі чоловік безкоштовно їздив у маршуртках із вкраденим посвідченням УБД

Фото з відкритих джерел
Дніпровський районний суд Дніпропетровської області розглянув кримінальне провадження щодо військового. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

У грудні минулого року чоловік знайшов чуже посвідчення учасника бойових дій. Він замінив у документі фотографію та вирішив цим користуватись. У березні під час перевірки документів він спеціально показав поліції підроблене посвідчення учасника бойових дій.

Суд призначив покарання: за частиною першою статті 358 Кримінального кодексу України — штраф у розмірі 3400 (три тисячі чотириста) гривень; за частиною четвертою статті 358 Кримінального кодексу України — штраф у розмірі 850 (вісімсот п’ятдесят) гривень.

Нагадаємо, раніше районний суд міста Кривого Рогу визнав місцевого жителя винним у самовільному залишенні військової частини і шахрайському заволодінні майном. Виявилось, що військовий прикидався ніби він є правоохоронцем.

шахрайство суд УБД Дніпропетровська область
