12 травня 2026, 11:17

На Закарпатті зафіксували землетрус: що відомо про підземні поштовхи

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У ніч на 12 травня в Закарпатській області стався землетрус магнітудою 1,7 бала

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю, передає RegioNews.

Підземні поштовхи було зафіксовано о 01:08 у Хустському районі. Осередок землетрусу знаходився на глибині близько 9 кілометрів.

За даними експертів, інтенсивність коливань становила 1,7 за шкалою Ріхтера.

Такий землетрус класифікується як невідчутний, тому більшість жителів регіону, ймовірно, не відчула жодних підземних вібрацій.

Нагадаємо, 8 лютого на Полтавщині зафіксували вже другий землетрус. Його осередок залягав на глибині близько 9 кілометрів. Окрім того, ввечері 6 лютого зареєстровано поштовхи в Полтавському районі Полтавської області магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера).

Землетруси в Україні: цікаві факти

Хоч Україна не є однією з найсейсмічніших країн світу, тут землетруси трапляються частіше, ніж більшість людей думає. За останні кілька років на її території було зафіксовано понад 90 сейсмічних поштовхів різної сили –більшість із них були слабкими і майже не відчувалися людьми.

Сейсмічна активність найпомітніша в західних регіонах, зокрема у Карпатах, Закарпатті та Прикарпатті, а також у частинах Чернівецької, Львівської, Тернопільської, Вінницької та Полтавської областей.

Сила поштовхів зазвичай невелика: більш слабкі землетруси (магнітудою до ~3-4 балів) – найпоширеніші, і вони рідко завдають суттєвої шкоди.

Частина поштовхів виникає через активність у глибокій сейсмічній зоні Вранча (Румунія), хвилі з якої можуть досягати української території.

Навіть із такою геологічною активністю, повністю руйнівні землетруси в Україні – рідкість, але історичні дані свідчать, що вони можливі у віддаленому майбутньому через циклічність сейсмічних процесів.

Закарпаття землетрус поштовхи коливання
