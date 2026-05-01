Поліція затримала вандалів, які поцупили меморіальну таблицю Джохару Дудаєву у Львові
У центрі Львова у ніч на 1 травня невідомі викрали меморіальну таблицю, встановлену на честь першого президента Чеченської Республіки Ічкерія, національного героя чеченського народу Джохара Дудаєва
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.
Правоохоронці оперативно встановили причетних до злочину завдяки камерам відеоспостереження та затримали підозрюваних.
За попередньою інформацією, викрадену таблицю вдалося знайти, і її планують повернути на місце.
01 травня 2026
