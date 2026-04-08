08 квітня 2026, 12:47

Обшуки у помешканні головного медика Полтавщини Лисака: подробиці

08 квітня 2026, 12:47
Віктор Лисак. Фото: Полтавська обласна рада
У середу, 8 квітня, до помешкання директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктора Лисака прийшли правоохоронці для проведення слідчих дій за рішенням суд

Про це інформує інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За інформацією ЗМІ, слідчі не місцеві. Інших деталей наразі не повідомляють.

Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА.

Народився 21 серпня 1961 року у Житомирській області.

Закінчив Харківський медичний інститут, працював педіатром, очолював Полтавську дитячу обласну лікарню.

Служив у ЗСУ, брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

У 2010-2011 роках був заступником міністра охорони здоров’я, з 2011 року очолює обласне управління охорони здоров’я.

Як відомо, 2 квітня правоохоронці викрили ймовірну схему подвійного фінансування медичних послуг у межах Програми медичних гарантій.

Серед підозрюваних – керівник Полтавської обласної лікарні та дві лікарки-офтальмологині. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету можуть перевищувати 11 млн грн.

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що ініціює аудит у всіх обласних медичних закладах щодо можливих подвійних оплат.

Полтавець отримав 3 роки за продаж фіктивних довідок МСЕК
06 квітня 2026, 10:51
Директор медзакладу на Тернопільщині організував схему виготовлення та видачі фіктивних документів для виїзду за кордон
03 квітня 2026, 16:55
Всі новини »
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
ГРВІ та COVID-19: 115 тис. українців захворіли минулого тижня
08 квітня 2026, 14:40
12 тисяч "зеленими" за подорож річкою: на Буковині прикордонники піймали ухилянтів із човном
08 квітня 2026, 14:25
Квартира за $400 000, частина ЖК і елітні авто: як живе родина судді з Мукачева
08 квітня 2026, 14:20
Слова підтримки: у Франківську з'явилася скринька для листів тим, хто у полоні
08 квітня 2026, 13:54
У Харкові 18-річний мотоцикліст розбився у ДТП з автобусом
08 квітня 2026, 13:47
Світ побачив слабку Америку: чому Україні час готуватися до безпеки без участі США
08 квітня 2026, 13:38
Зґвалтував 7-річну доньку знайомої: на Волині чоловіка відправили за ґрати
08 квітня 2026, 13:26
На Закарпатті мати "здала дітей" в оренду для жебракування за $1000
08 квітня 2026, 13:19
Обіцяв "непридатність" за $12 тисяч: на Черкащині викрили військового дисциплінарного батальйону
08 квітня 2026, 13:07
У Києві на дитячому майданчику знайшли тіло молодого хлопця
08 квітня 2026, 12:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
