Обшуки у помешканні головного медика Полтавщини Лисака: подробиці

Віктор Лисак.

У середу, 8 квітня, до помешкання директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктора Лисака прийшли правоохоронці для проведення слідчих дій за рішенням суд

За інформацією ЗМІ, слідчі не місцеві. Інших деталей наразі не повідомляють.

Лисак Віктор Петрович – директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської ОДА.

Народився 21 серпня 1961 року у Житомирській області.

Закінчив Харківський медичний інститут, працював педіатром, очолював Полтавську дитячу обласну лікарню.

Служив у ЗСУ, брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

У 2010-2011 роках був заступником міністра охорони здоров’я, з 2011 року очолює обласне управління охорони здоров’я.

Як відомо, 2 квітня правоохоронці викрили ймовірну схему подвійного фінансування медичних послуг у межах Програми медичних гарантій.

Серед підозрюваних – керівник Полтавської обласної лікарні та дві лікарки-офтальмологині. За попередніми оцінками, збитки державного бюджету можуть перевищувати 11 млн грн.

Начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що ініціює аудит у всіх обласних медичних закладах щодо можливих подвійних оплат.