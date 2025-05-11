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11 травня 2025, 10:00

На Полтавщині лунатимуть вибухи: де буде гучно

11 травня 2025, 10:00
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Сьогодні, 11 травня, у Полтавській області гримітимуть вибухи. В одному з районів регіону працюють вибухотехніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.

Влада закликала жителів Полтавського району не панікувати та зберігати спокій.

"11 травня на території Зіньківської громади заплановані технічні вибухи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 10 травня у селі Вербки Кременчуцького району через вибух боєприпасу загинув житель Полтавщини.

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