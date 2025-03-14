Улов на понад 230 тисяч: на Полтавщині затримали двох браконьєрів
На Полтавщині неподалік села Стара Білецьківка поліцейські виявили двох чоловіків, які за допомогою браконьєрських сіток ловили рибу на річці Дніпро
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Двоє чоловіків 52 та 50 років на гумовому човні за допомогою риболовної сітки виловили майже 40 кілограмів риби. За попередньою оцінкою, порушники завдали збитків державі на понад 230 тисяч гривень.
Виловлену рибу та браконьєрські знаряддя лову вилучили.
Відкрито кримінальне провадження. Чоловікам загрожує до 3 років обмеження волі.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині затримали браконьєрів з уловом на 1 млн гривень.
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