На Полтавщині чоловік до смерті побив свою родичку

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Вбивство сталося 28 жовтня у Кременчуці Полтавської області. Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

Мешканець Кременчука поінформував правоохоронців, що виявив у квартирі мертву родичку 1940 року народження.

За попередніми даними, смерть 84-річної жінки має насильницький характер. Для встановлення остаточної причини тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що до спричинення тілесних ушкоджень потерпілій причетний 32-річний мешканець Кременчука. Фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід - тримання під вартою", — йдеться в повідомленні.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до 10 років.

Раніше повідомлялося, що мешканець Запоріжжя до смерті забив свою приятельку. Після цього чоловік планував позбутися тіла.