На Полтавщине мужчина до смерти избил свою родственницу

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Убийство случилось 28 октября в Кременчуге Полтавской области. Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

Житель Кременчуга проинформировал правоохранителей, что обнаружил в квартире мертвую родственницу 1940 года рождения.

По предварительным данным, смерть 84-летней женщины носит насильственный характер. Для установления окончательной причины тело погибшей было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Досудебным расследованием установлено, что к нанесению телесных повреждений потерпевшей причастен 32-летний житель Кременчуга. Фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей", — говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от семи до 10 лет.

Ранее сообщалось, что житель Запорожья до смерти забил свою приятельницу. После этого мужчина планировал избавиться от тела.