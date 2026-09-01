19:50  01 вересня
На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ
18:28  01 вересня
На Одещині 5-річний хлопчик помер від кулі з пневматичної зброї: затримали матір та її співмешканця
16:59  01 вересня
У Херсоні ворожий дрон атакував таксі: постраждали троє дорослих та двоє дітей
UA | RU
UA | RU
Віталій Портніков Журналіст, телеведучий info@regionews.ua
01 вересня 2026, 20:15

Прислужники Путіна розуміють, що війна відбувається зовсім не так, як її планували в Кремлі

01 вересня 2026, 20:15
Читайте также на русском языке
Ще кілька тижнів тому ми могли почути знайому риторику про звільнення українців від нацистів, засилля Заходу, який воює з Росією, та «один народ», насильницьки розлучений клятими «націоналістами»
Ще кілька тижнів тому ми могли почути знайому риторику про звільнення українців від нацистів, засилля Заходу, який воює з Росією, та «один народ», насильницьки розлучений клятими «націоналістами»
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Але ось заступник голови Державної думи Росії від путінської "Єдиної Росії" Петро Толстой закликає до знищення українських міст і переконує, що невинних в Україні немає. А депутат Держдуми від іншої пропутінської партії – "Справедливої Росії" – Алєксєй Журавльов називає можливість застосування ядерної зброї обов’язком Російської Федерації і порівнює українців із… японцями, які стали союзниками Сполучених Штатів після ядерного бомбардування. Хоча, здавалося б, де американці й японці, а де українці й росіяни? Адже американців та японців ніхто ніколи не називав одним народом, правда?

Прислужники Путіна розуміють, що війна відбувається зовсім не так, як її планували в Кремлі. Що армія не просувається тими темпами, які обіцяють Путіну його генерали. Що європейці продовжують допомагати Україні навіть після скорочення допомоги зі Сполучених Штатів. Що удари по російській економіці створюють серйозні проблеми для майбутнього функціонування чекістського режиму. І злість вони готові зганяти на жінках і дітях, буквально! Адже розправа над Києвом і Київщиною – це буквально компенсація за неможливість добитися української капітуляції.

Я не казатиму, що це істерика в агонії. До агонії путінського режиму ще далеко, дуже далеко, і я не виключаю, що дорогою до краху російський президент організує ще кілька агресивних війн. Але це – справжня явка з повинною для воєнного трибуналу, справжні розповіді про російські наміри. Те, що тепер говорять Толстой, Журавльов та інші російські пропагандисти й чиновники, остаточно знищує легенду про "братерство" і звільнення. Російські шовіністи і раніше так ніколи не думали, і раніше ставилися до українців як до чужих, і раніше розглядали захоплення українських земель саме як окупацію – достатньо прочитати документи часів Переяславської Ради та більшовицького удару по Україні, щоб в цьому переконатися. Але вони завжди радісно брехали, щоб виправдати захоплення чужих земель, щоб пояснювати, чому вони вбивають, грабують і палять.

А тепер перестали брехати. І продемонстрували, що ми маємо справу з банальністю чистого зла, яке навіть більше не намагається видати себе за добро. І дійсно – навіщо дияволу приховувати, що у нього є хвіст, якщо всі і так це бачать. От Толстой більше і не приховує.

До речі, про Толстого, цього людожера й мерзотника, який є прямим нащадком знаменитого російського письменника. Рівно 117 років тому Лєв Толстой підкреслив у так і не відправленому листі одному з високопоставлених російських чиновників, що пише "про дуже жалюгідну людину, найжалюгіднішу з усіх, кого я знаю тепер у Росії. Чоловіка цього ви знаєте і, дивно сказати, любите його, але не розумієте всієї міри його нещастя і не шкодуєте його, як того заслуговує його становище. Людина ця – ви самі…Не можу зрозуміти того засліплення, при якому ви можете продовжувати вашу жахливу діяльність, тому що за теперішньою вашою діяльністю ви вже заслужили ту жахливу славу, за якої ви будете завжди сприйматися як зразок грубості, жорстокості та брехні".

Зараз ці слова російського класика можна було б переадресувати і брехливому його правнуку, і тим, кого він обслуговує – Путіну, чекістським та армійським генералам, всім співучасникам декларованого вбивства мирних українців. Краще, ніж сам Толстой – тільки справжній Толстой, а не непотріб з гучним прізвищем, – й не скажеш. Всі ці люди – зразок грубості, жорстокості та брехні.

Зразок людожерства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна окупанти пропагандист
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Окупанти понад 50 разів за день атакували Дніпропетровщину: п'ятеро поранених і руйнування
01 вересня 2026, 22:04
На Херсонщині через російські атаки двоє загиблих і 14 поранених, серед них — двоє дітей
01 вересня 2026, 21:46
Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні
01 вересня 2026, 21:30
Росія атакувала Одеську ТЕЦ: "Нафтогаз" оцінює наслідки удару
01 вересня 2026, 21:08
Використав мирного жителя як "живий щит": поліція ідентифікувала російського офіцера, який звірствував у Бучі
01 вересня 2026, 20:58
Українські війська заблокували тисячі росіян на пещаному хребті на Миколаївщині
01 вересня 2026, 20:35
Перша постанова від "Фантому": на чому попався водій-порушник
01 вересня 2026, 20:26
На Закарпатті повідомили про підозру членам ОЗГ за незаконну вирубку лісу на майже 6 млн грн
01 вересня 2026, 19:59
На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ
01 вересня 2026, 19:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »