19:50  01 вересня
На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ
18:28  01 вересня
На Одещині 5-річний хлопчик помер від кулі з пневматичної зброї: затримали матір та її співмешканця
16:59  01 вересня
У Херсоні ворожий дрон атакував таксі: постраждали троє дорослих та двоє дітей
UA | RU
UA | RU
Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
01 вересня 2026, 21:30

Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні

01 вересня 2026, 21:30
Читайте также на русском языке
Сьогодні зранку у Німеччині невідомі обстріляли саморобними ракетами четверту за розміром ТЕС країни, повідомляє Deutsche Welle. І це точно не якась випадкова диверсія
Сьогодні зранку у Німеччині невідомі обстріляли саморобними ракетами четверту за розміром ТЕС країни, повідомляє Deutsche Welle. І це точно не якась випадкова диверсія
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

І це точно не якась випадкова диверсія. Якщо проаналізувати останній місяць, це вже мережева цілеспрямована атака на Європу, щоб:

а) послати політичні сигнали;

б) посіяти паніку;

в) підіграти ультрарадикалам;

г) підштовхнути Європу до дискусії, чи не занадто дорогою для неї є українська підтримка.

Нагадаю, що це вже не перший випадок, коли країни ЄС зіштовхуються з не просто інформаційними вкидами, а зі спланованими диверсіями, корені яких мають однозначне російське походження.

На початку серпня у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле знаходять безпілотник із професійно встановленою вибухівкою та детонатором. Причому, неподалік українського транспортного літака Antonov. Потім знаходять ще один дрон. Справу перебирає федеральна прокуратура Німеччини.

Лейпциг-Галле - один із найбільших вантажних авіавузлів Європи, через який проходить логістика, пов’язана, зокрема, з Україною. Офіційно Росію Берлін поки не звинувачує, але американські розвідники, за повідомленнями західних медіа, російський слід розглядають.

Далі - Болгарія. 10 серпня - пожежа і серія вибухів відбуваються на підприємстві компанії EMCO, яка виробляє боєприпаси. Сама по собі пожежа на такому підприємстві ще нічого не доводить, але власник EMCO Еміліан Гебрев у 2015 році пережив отруєння. Болгарська прокуратура згодом висунула обвинувачення трьом російським громадянам, яких розслідувачі пов’язали з підрозділом 29155 російського ГРУ. Саме цей підрозділ пов’язували і з вибухами на складах боєприпасів у чеських Врбетіце.

20 серпня - Румунія. Біля стратегічного газового проєкту Neptun Deep знищують морський безпілотник із вибухівкою. Це один із ключових газових проєктів Румунії, який має значення не лише для самої країни, а й для енергетики всього регіону.

І нарешті - Польща та країни Балтії. Литва публічно повідомила про розвіддані, згідно з якими Росія може розглядати операцію під чужим прапором із використанням захоплених українських безпілотників.

Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні. Тільки поки що їм важко це осягнути.

Погана новина для них - російська армія теж навчилася воювати за ці роки. Отримала досвід. І вже не є тією іржавою бляшанкою, як у 2022-му. Тому зараз ризики в 10 разів вищі, ніж були до того. І тому, вже не питання, чи буде Москва перевіряти НАТО "на слабо", питання, як саме вона це робитиме…

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Європа РФ
 
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
Окупанти понад 50 разів за день атакували Дніпропетровщину: п'ятеро поранених і руйнування
01 вересня 2026, 22:04
На Херсонщині через російські атаки двоє загиблих і 14 поранених, серед них — двоє дітей
01 вересня 2026, 21:46
Росія атакувала Одеську ТЕЦ: "Нафтогаз" оцінює наслідки удару
01 вересня 2026, 21:08
Використав мирного жителя як "живий щит": поліція ідентифікувала російського офіцера, який звірствував у Бучі
01 вересня 2026, 20:58
Українські війська заблокували тисячі росіян на пещаному хребті на Миколаївщині
01 вересня 2026, 20:35
Перша постанова від "Фантому": на чому попався водій-порушник
01 вересня 2026, 20:26
Прислужники Путіна розуміють, що війна відбувається зовсім не так, як її планували в Кремлі
01 вересня 2026, 20:15
На Закарпатті повідомили про підозру членам ОЗГ за незаконну вирубку лісу на майже 6 млн грн
01 вересня 2026, 19:59
На Львівщині місцевий допомагав росіянам готувати удари по авіабазах ЗСУ
01 вересня 2026, 19:50
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Всі публікації »
Валерій Чалий
Віктор Ягун
Юрій Касьянов
Всі блоги »