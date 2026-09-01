Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні

Сьогодні зранку у Німеччині невідомі обстріляли саморобними ракетами четверту за розміром ТЕС країни, повідомляє Deutsche Welle. І це точно не якась випадкова диверсія

Сьогодні зранку у Німеччині невідомі обстріляли саморобними ракетами четверту за розміром ТЕС країни, повідомляє Deutsche Welle. І це точно не якась випадкова диверсія

Фото з відкритих джерел

І це точно не якась випадкова диверсія. Якщо проаналізувати останній місяць, це вже мережева цілеспрямована атака на Європу, щоб:

а) послати політичні сигнали;

б) посіяти паніку;

в) підіграти ультрарадикалам;

г) підштовхнути Європу до дискусії, чи не занадто дорогою для неї є українська підтримка.

Нагадаю, що це вже не перший випадок, коли країни ЄС зіштовхуються з не просто інформаційними вкидами, а зі спланованими диверсіями, корені яких мають однозначне російське походження.

На початку серпня у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле знаходять безпілотник із професійно встановленою вибухівкою та детонатором. Причому, неподалік українського транспортного літака Antonov. Потім знаходять ще один дрон. Справу перебирає федеральна прокуратура Німеччини.

Лейпциг-Галле - один із найбільших вантажних авіавузлів Європи, через який проходить логістика, пов’язана, зокрема, з Україною. Офіційно Росію Берлін поки не звинувачує, але американські розвідники, за повідомленнями західних медіа, російський слід розглядають.

Далі - Болгарія. 10 серпня - пожежа і серія вибухів відбуваються на підприємстві компанії EMCO, яка виробляє боєприпаси. Сама по собі пожежа на такому підприємстві ще нічого не доводить, але власник EMCO Еміліан Гебрев у 2015 році пережив отруєння. Болгарська прокуратура згодом висунула обвинувачення трьом російським громадянам, яких розслідувачі пов’язали з підрозділом 29155 російського ГРУ. Саме цей підрозділ пов’язували і з вибухами на складах боєприпасів у чеських Врбетіце.

20 серпня - Румунія. Біля стратегічного газового проєкту Neptun Deep знищують морський безпілотник із вибухівкою. Це один із ключових газових проєктів Румунії, який має значення не лише для самої країни, а й для енергетики всього регіону.

І нарешті - Польща та країни Балтії. Литва публічно повідомила про розвіддані, згідно з якими Росія може розглядати операцію під чужим прапором із використанням захоплених українських безпілотників.

Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні. Тільки поки що їм важко це осягнути.

Погана новина для них - російська армія теж навчилася воювати за ці роки. Отримала досвід. І вже не є тією іржавою бляшанкою, як у 2022-му. Тому зараз ризики в 10 разів вищі, ніж були до того. І тому, вже не питання, чи буде Москва перевіряти НАТО "на слабо", питання, як саме вона це робитиме…