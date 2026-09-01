Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні
І це точно не якась випадкова диверсія. Якщо проаналізувати останній місяць, це вже мережева цілеспрямована атака на Європу, щоб:
а) послати політичні сигнали;
б) посіяти паніку;
в) підіграти ультрарадикалам;
г) підштовхнути Європу до дискусії, чи не занадто дорогою для неї є українська підтримка.
Нагадаю, що це вже не перший випадок, коли країни ЄС зіштовхуються з не просто інформаційними вкидами, а зі спланованими диверсіями, корені яких мають однозначне російське походження.
На початку серпня у німецькому аеропорту Лейпциг/Галле знаходять безпілотник із професійно встановленою вибухівкою та детонатором. Причому, неподалік українського транспортного літака Antonov. Потім знаходять ще один дрон. Справу перебирає федеральна прокуратура Німеччини.
Лейпциг-Галле - один із найбільших вантажних авіавузлів Європи, через який проходить логістика, пов’язана, зокрема, з Україною. Офіційно Росію Берлін поки не звинувачує, але американські розвідники, за повідомленнями західних медіа, російський слід розглядають.
Далі - Болгарія. 10 серпня - пожежа і серія вибухів відбуваються на підприємстві компанії EMCO, яка виробляє боєприпаси. Сама по собі пожежа на такому підприємстві ще нічого не доводить, але власник EMCO Еміліан Гебрев у 2015 році пережив отруєння. Болгарська прокуратура згодом висунула обвинувачення трьом російським громадянам, яких розслідувачі пов’язали з підрозділом 29155 російського ГРУ. Саме цей підрозділ пов’язували і з вибухами на складах боєприпасів у чеських Врбетіце.
20 серпня - Румунія. Біля стратегічного газового проєкту Neptun Deep знищують морський безпілотник із вибухівкою. Це один із ключових газових проєктів Румунії, який має значення не лише для самої країни, а й для енергетики всього регіону.
І нарешті - Польща та країни Балтії. Литва публічно повідомила про розвіддані, згідно з якими Росія може розглядати операцію під чужим прапором із використанням захоплених українських безпілотників.
Хочуть, чи не хочуть це бачити наші сусіди, - вони вже у війні. Тільки поки що їм важко це осягнути.
Погана новина для них - російська армія теж навчилася воювати за ці роки. Отримала досвід. І вже не є тією іржавою бляшанкою, як у 2022-му. Тому зараз ризики в 10 разів вищі, ніж були до того. І тому, вже не питання, чи буде Москва перевіряти НАТО "на слабо", питання, як саме вона це робитиме…