02 травня 2026, 18:36

У Рівному знешкодили бойову частину "Шахеда", який влучив у будинок та не вибухнув

Фото: поліція
Вибухотехніки знешкодили бойову частину російського безпілотника, який 1 травня влучив у будинок у Рівному

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Шахед" залетів у кімнату приватного будинку, спричинивши пожежу. Люди, які перебували в оселі, не постраждали. Після того як вогонь загасили, поліцейські знайшли бойову частину дрона, що не здетонувала.

Через вплив високої температури боєприпас міг вибухнути будь-якої миті, тому мешканців навколишніх будинків негайно евакуювали.

Вибухотехнік від’єднав детонатор та виніс небезпечний предмет на подвір’я. Підривач знищили на місці, облаштувавши тимчасовий майданчик, а розряджену бойову частину вивезли для подальшої ліквідації.

Нагадаємо, більше 10 житлових будинків зазнали різного ступеню пошкодження внаслідок атаки на Рівненщину 1 травня, зокрема, в обласному центрі та у Дубні.

Рівне війна обстріли вибухотехніки безпілотники шахед бойова часть
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
