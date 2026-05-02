Вибухотехніки знешкодили бойову частину російського безпілотника, який 1 травня влучив у будинок у Рівному

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

"Шахед" залетів у кімнату приватного будинку, спричинивши пожежу. Люди, які перебували в оселі, не постраждали. Після того як вогонь загасили, поліцейські знайшли бойову частину дрона, що не здетонувала.

Через вплив високої температури боєприпас міг вибухнути будь-якої миті, тому мешканців навколишніх будинків негайно евакуювали.

Вибухотехнік від’єднав детонатор та виніс небезпечний предмет на подвір’я. Підривач знищили на місці, облаштувавши тимчасовий майданчик, а розряджену бойову частину вивезли для подальшої ліквідації.

Нагадаємо, більше 10 житлових будинків зазнали різного ступеню пошкодження внаслідок атаки на Рівненщину 1 травня, зокрема, в обласному центрі та у Дубні.