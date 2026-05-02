02 травня 2026, 16:43

У Києві сталася стрілянина через конфлікт на дорозі

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Інцидент стався вдень 2 травня біля ТРЦ "Республіка" у Голосіївському районі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередньою інформацією, між двома водіями під час руху виник конфлікт, у розпалі якого один із чоловіків кілька разів вистрелив із пістолета.

На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські встановили обох учасників інциденту та з'ясувують всі деталі.

Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації справи.

Нагадаємо, у Києві 1 травня на вулиці Мрії сталась стрілянина – чоловік відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували жінка з дитиною. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника.

стрілянина Київ поліція конфлікт події
